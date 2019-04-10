Проект «Родительский контроль» будет работать в Дзержинске

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-10T11:09:59+03:00

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9 апреля 2019 года в средней школе № 13 в Дзержинске прошла вторая встреча главы города Ивана Носкова с местными жителями. На мероприятии присутствовали активисты «Родительского контроля» из Нижегородской региональной общественной организации «Надежда».

По словам президента организации Кристины Александровой, мэру предложили распространить действие «Родительского контроля» на Дзержинск.

- Дело в том, что в нашем паблике в социальных сетях уже появлялись жалобы и нарекания на качество детского питания в Дзержинске, в школах и детских садах. Очень радует, что мы были услышаны и поддержаны и администрацией города, и самими дзержинцами. В итоге мы передали главе города Ивану Носкову наше официальное предложение о сотрудничестве, - рассказала Александрова.

Активисты считают, что необходимо улучшать качество питания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU