Участок трассы М-7 в Лысковском районе сужен из-за ремонта дороги

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-04T09:10:33+03:00

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В Лысковском районе Нижегородской области временно сузили часть трассы М-7 в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет об участке трассы с 510 по 524 километры. Там начался ремонт дороги. Теперь там только по одной полосе для движения в каждую сторону. Кроме того, рядом установлен дорожный знак, который запрещает водителям ездить со скоростью, превышающей 40 километров в час.

Ограничения планируется снять в декабре 2019 года.

На данном участке сейчас устанавливают знаки, регулирующие временную схему движения по участку на период ремонтных работ. В ходе ремонта там будет заменено дорожное покрытие, восстановлены автобусные остановки, укреплены обочины, обновлено барьерное ограждение и дорожные знаки, а также нанесена разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU