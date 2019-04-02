2019-04-02T16:12:47+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»

Супруги вместе уже 70 лет
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 2 апреля 2019 года, в Доме бракосочетания Нижнего Новгорода семья Зверевых отметила 70 лет со дня своей свадьбы. В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нелли Матвеевна и Виталий Анатольевич оставили свои росписи в книге почетных юбиляров, а Глеб Никитин поздравил их с этой важной датой.

- Для меня огромная честь присутствовать на этом событии и поздравить вас от всех жителей Нижегородской области, которые по праву гордятся такой замечательной семьей. Я впервые на таком событии, тронут до слез, но эти слезы благодатные, как и ваша «Благодатная свадьба». Это прекрасно столько лет быть вместе, - подчеркнул губернатор.

Он пожелал семье Зверевых оставаться вместе еще долгие годы.

Также Глеб Никитин вручил им юбилейное свидетельство о браке, цветы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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