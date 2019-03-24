Пожар произошел в областной больнице имени Семашко

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-24T17:29:31+03:00

Из корпуса были эвакуированы 115 человек

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Возгорание случилось в гинекологическом отделении Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко 23 марта. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 15.15.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из корпуса 115 человек. Погибших и пострадавших не было.

В результате пожара обгорела неиспользуемая лифтовая шахта на площади 10 квадратных метров.

Добавим, что ликвидацией последствий возгорания занимались 75 сотрудников регионального МЧС. В общей сложности было задействовано 22 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU