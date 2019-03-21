Глеб Никитин: «Профилактические меры имеют особое значение в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотиков»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-21T14:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание антинаркотической комиссии региона в четверг, 21 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе мероприятия Глеб Никитин заявил, что «профилактические меры имеют особое значение в вопросе борьбы незаконным оборотом наркотиков». По его словам, наш регион – один из субъектов России, который реализует собственную программу по противодействию незаконному обороту наркотиков.

- В этом отношении особое влияние имеют профилактические меры. Наша задача – не допустить усугубления ситуации. Мы понимаем, что распространение наркотиков среди молодежи – это путь к деградации, это реальная угроза тем задачам и целям, которые мы перед собой ставим в части демографической политики и развития региона на ближайшие годы, - сказал Глеб Никитин.

В целом развитие динамики наркоситуации на территории региона

можно охарактеризовать как стабильное «напряжённое» , ситуация с общей заболеваемостью наркоманией характеризуется как «удовлетворительная», а первичная заболеваемость наркоманией отмечена как «удовлетворительная».

Среднеобластной показатель общей заболеваемости наркоманией на 100 тыс. населения в Нижегородской области в 2018 году составил 176,5, что ниже показателя предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU