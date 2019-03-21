2019-03-21T14:04:13+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Профилактические меры имеют особое значение в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотиков»

В нижегородском кремле состоялось заседание антинаркотической комиссии
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание антинаркотической комиссии региона в четверг, 21 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе мероприятия Глеб Никитин заявил, что «профилактические меры имеют особое значение в вопросе борьбы незаконным оборотом наркотиков». По его словам, наш регион – один из субъектов России, который реализует собственную программу по противодействию незаконному обороту наркотиков.

- В этом отношении особое влияние имеют профилактические меры. Наша задача – не допустить усугубления ситуации. Мы понимаем, что распространение наркотиков среди молодежи – это путь к деградации, это реальная угроза тем задачам и целям, которые мы перед собой ставим в части демографической политики и развития региона на ближайшие годы, - сказал Глеб Никитин.

В целом развитие динамики наркоситуации на территории региона

можно охарактеризовать как стабильное «напряжённое» , ситуация с общей заболеваемостью наркоманией характеризуется как «удовлетворительная», а первичная заболеваемость наркоманией отмечена как «удовлетворительная».

Среднеобластной показатель общей заболеваемости наркоманией на 100 тыс. населения в Нижегородской области в 2018 году составил 176,5, что ниже показателя предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13 нижегородских проектов примут участие в конкурсе «Исторические поселения и малые города-2019»
Еще четыре нижегородских депутата попали в санкционный список Украины
Круглый стол «Промышленные кластеры в энергетике» состоится в Нижнем Новгороде
Семилетний мальчик угодил под колеса иномарки на «зебре» на Бору
Из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы до Краснодара
Первые дольщики ЖК «Сердце Нижнего» включены в реестр обманутых
Более 900 деревьев в Нижнем Новгороде являются аварийными
Объем федерального финансирования нацпроектов в Нижегородской области составит более 62 миллиардов рублей
Очередная глыба льда упала на голову подростку на улице Сергиевской
Пропавшая 24-летняя Инна Васильева найдена живой в Нижнем Новгороде
Известный хирург Алексей Шимбарецкий умер в Нижнем Новгороде
25-летний водитель Kia Rio погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области
Пасмурная и сырая погода ожидает нижегородцев до конца рабочей недели
Пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде
Трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека