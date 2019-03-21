2019-03-21T10:26:03+03:00
Общество

Из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы до Краснодара

Вылеты будут осуществляться дважды в неделю, начиная со 2 апреля
Анастасия НАЗАРОВА
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Авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода до Краснодара со 2 апреля, передает пресс-служба аэропорта «Стригино».

Вылеты будут осуществляться по вторникам и субботам. До 14 мая рейсы будут вылетать из столицы Приволжья в 16.10, а с 18 мая - в 21.30. Из Краснодара до 14 мая можно будет улететь в 13.10, а с 18 мая и до конца сезона - в 18.15.

Отметим, что полеты будут осуществляться на самолетах Сухой Суперджет 100. Его вместимость - 103 пассажироместа.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании. Минимальная стоимость билета в одну сторону - 5280 рублей. Подробности на сайте «Азимута» https://azimuth.aero/ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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