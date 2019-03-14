В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря Романова
Поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил ориентировки с фотографией и приметами 68-летнего Игоря Романова. Мужчина пропал утром 11 марта, когда вышел из дома на улице Иванова в Нижнем Новгороде.
В тот день пенсионер собирался заниматься скандинавской ходьбой в Копосовской дубраве. С тех пор о его местонахождении никому неизвестно.
Приметы пропавшего нижегородца: рост 164 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, залысина, глаза серые.
В момент исчезновения он был одет в чёрную куртку, чёрную шапку,
Футболку цвета хаки, коричневый свитер, синий джинсовый жилет, тёмно-синие джинсы и чёрные полуботинки.
Особые приметы: шрам на лбу, золотые зубы.
При себе у пенсионера были тёмно-синий рюкзак с гантелями,
чёрные палки и серебристо-коричневый телефон.
Волонтеры уточняют, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просим сообщить ее на горячую линию отряда ПСО «Волонтер»: 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.
ИСТОЧНИК KP.RU