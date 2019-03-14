2019-03-14T15:00:20+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря Романова

Мужчина пропал 11 марта
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря РомановаВ Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря РомановаФото: СОЦСЕТИ
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил ориентировки с фотографией и приметами 68-летнего Игоря Романова. Мужчина пропал утром 11 марта, когда вышел из дома на улице Иванова в Нижнем Новгороде.

В тот день пенсионер собирался заниматься скандинавской ходьбой в Копосовской дубраве. С тех пор о его местонахождении никому неизвестно.

Приметы пропавшего нижегородца: рост 164 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, залысина, глаза серые.

В момент исчезновения он был одет в чёрную куртку, чёрную шапку,

Футболку цвета хаки, коричневый свитер, синий джинсовый жилет, тёмно-синие джинсы и чёрные полуботинки.

Особые приметы: шрам на лбу, золотые зубы.

При себе у пенсионера были тёмно-синий рюкзак с гантелями,

чёрные палки и серебристо-коричневый телефон.

Волонтеры уточняют, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просим сообщить ее на горячую линию отряда ПСО «Волонтер»: 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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