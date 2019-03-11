2019-03-11T11:16:51+03:00
Общество

Нижегородцы смогут услышать лекцию «Русский язык - до и после Пушкина»

Лекция пройдет в Болдино 13 марта
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородский музей А.С. Пушкина приглашает нижегородцев посетить лекцию «Русский язык - до и после Пушкина», которая пройдет 13 марта в Болдино.

Все, кто приедет на лекцию смогут узнать, что же такое русский литературный язык, почему Пушкин считается его основоположником, и что за язык был до великого поэта.

Организаторы обещают, что скучно не будет.

- Будем разбираться в терминах, искать доказательства и читать отрывки из произведений поэта, - написано в приглашении нижегородского музея А.С. Пушкина .

Приехать могут не только филологи, но все, кому интересен русский язык. Также приглашаются школьники.

Лекцию будет читать научный сотрудник музея Ксения Яшина. Она начнется в 15.00 13 марта и продлится 45 минут.

Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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