Нижегородцы смогут услышать лекцию «Русский язык - до и после Пушкина»
Нижегородский музей А.С. Пушкина приглашает нижегородцев посетить лекцию «Русский язык - до и после Пушкина», которая пройдет 13 марта в Болдино.
Все, кто приедет на лекцию смогут узнать, что же такое русский литературный язык, почему Пушкин считается его основоположником, и что за язык был до великого поэта.
Организаторы обещают, что скучно не будет.
- Будем разбираться в терминах, искать доказательства и читать отрывки из произведений поэта, - написано в приглашении нижегородского музея А.С. Пушкина .
Приехать могут не только филологи, но все, кому интересен русский язык. Также приглашаются школьники.
Лекцию будет читать научный сотрудник музея Ксения Яшина. Она начнется в 15.00 13 марта и продлится 45 минут.
Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись.
ИСТОЧНИК KP.RU