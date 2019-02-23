2019-02-23T14:51:32+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде откроется выставка "Продуктовый мир - 2019"

Мероприятие пройдет с 24 по 27 апреля
Анастасия НАЗАРОВА
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Выставка "Продуктовый мир - 2019" пройдет в павильоне № 3 Нижегородской ярмарки с 24 по 27 апреля. Как сообщается на сайте организаторов, мероприятие состоится при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а также регионального минпрома.

В рамках выставки запланирован ряд образовательных мероприятий и специализированных проектов: семинары для специалистов производства, оптовых покупателей и работников розничной сети.

Так, к примеру, Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет конференцию "Хлебопечение Приволжского федерального округа - текущее состояние и перспективы развития" и круглый стол "Кадровый потенциал в хлебопечении - ситуация, проблемы и пути их решения".

Кроме того, в программе дегустационные конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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