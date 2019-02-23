Около 300 спортсменов примут участие в первенстве Нижегородской области по каратэ

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-23T13:37:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Примерно 300 спортсменов подали заявки на участие в первенстве и чемпионате Нижегородской области по каратэ (0+), которые состоятся 24 февраля на спортивной площадке ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Как сообщает пресс-служба Нижегородской региональной федерации каратэ, состязания проводятся при поддержке регионального министерства спорта.

Цель мероприятия - формирование сборной команды Нижегородской области для участия в первенстве России, а также формирование олимпийского вида спорта каратэ. Кроме того, по мысли организаторов, такие мероприятия напоминают зрителям о значимости здорового образа жизни.

Кстати, впервые на официальном открытии чемпионата состоится выступление команды черлидинга Университета Лобачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU