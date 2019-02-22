2019-02-22T20:57:22+03:00
Общество

Глеб Никитин напомнил руководителям муниципалитетов о личной ответственности за уборку снега

Ситуация с уборкой улиц и дворов в Нижегородской области продолжает оставаться напряженной
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание, что ситуация с уборкой снега во дворах и на дорогах в ряде населенных пунктов региона продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Предпраздничный день – не повод расслабляться тем, кто отвечает за уборку снега. Снегопады не приходят внезапно, так что снегоуборочная техника должна была быть вовремя выведена на дороги, - отметил губернатор.

В Нижнем Новгороде особенно сложная ситуация сложилась в Нижегородском, Советском, Канавинском районах. Среди городов области самые проблемные территории – Дзержинск, Кстово и Бор.

- Хочу еще раз напомнить руководителям муниципалитетов об их личной ответственности за уборку снега. Этой ночью нужно вывести на уборку максимум людей и техники, чтобы к утру привести свои территории в порядок. Итог этой работы будет проанализирован, изучены мнения жителей, при необходимости будут приниматься соответствующие кадровые решения, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дзержинский депутат, набросившийся с лопатой на женщину, ушел в отставку
Пропавшая 15-летняя Настя Моисеева найдена в Нижнем Новгороде
Строительство низконапорного гидроузла в Нижегородской области обойдется в 43 миллиарда рублей
Александр Самоделкин ушел с поста ректора НГСХА
700 миллионов рублей будут потрачены на ремонт нижегородских школ в 2019 году
Власти обязали ГУММиД закрыть платежные документы по «Стрелке» до 1 марта
Суд закрыл производственный цех магазина «Пекарня» из-за антисанитарии
Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне к 23 февраля
Движение трамваев №3 и №21 полностью восстановлено
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Динамо» 22 февраля
Шесть московских авиарейсов совершили посадку в Нижнем Новгороде из-за снегопада
Глеб Никитин поручил принять меры по борьбе с последствиями снегопада
В Нижегородской области появился штаб для бесперебойного проведения полевых работ
34-летний мужчина погиб на пожаре в Краснобаковском районе
Более 360 снегоуборочных машин работают сейчас на улицах Нижнего Новгорода
В Дальнеконстантиновском районе осудили депутата-браконьера, охотившегося на кабанов
Прокуратура выявила нарушения при уборке снега в нескольких городах Нижегородской области
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов перешел в ФК «Нижний Новгород»
Платная круглосуточная парковка открылась рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде
Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег в ночь на 22 февраля
Детский лагерь «Искра» передадут в собственность Нижнего Новгорода
Движение большегрузов будет ограничено во время жары в Нижегородской области
Жителя Нижегородской области задержали за ложное сообщение о минировании школы
Нижегородские предприниматели получили более полумиллиарда рублей в виде госпоручительства для банковских кредитов
Глеб Никитин: «День защитника Отечества - народный праздник!»
Нижегородцы направили в ГЖИ более 1200 жалоб на сосульки
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Ленинском районе