Глеб Никитин напомнил руководителям муниципалитетов о личной ответственности за уборку снега

СЕГОДНЯ 20:57 2019-02-22T20:57:22+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание, что ситуация с уборкой снега во дворах и на дорогах в ряде населенных пунктов региона продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Предпраздничный день – не повод расслабляться тем, кто отвечает за уборку снега. Снегопады не приходят внезапно, так что снегоуборочная техника должна была быть вовремя выведена на дороги, - отметил губернатор.

В Нижнем Новгороде особенно сложная ситуация сложилась в Нижегородском, Советском, Канавинском районах. Среди городов области самые проблемные территории – Дзержинск, Кстово и Бор.

- Хочу еще раз напомнить руководителям муниципалитетов об их личной ответственности за уборку снега. Этой ночью нужно вывести на уборку максимум людей и техники, чтобы к утру привести свои территории в порядок. Итог этой работы будет проанализирован, изучены мнения жителей, при необходимости будут приниматься соответствующие кадровые решения, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU