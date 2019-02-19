Житель Сергачского района, жестоко убивший жену и тещу, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-19T15:55:23+03:00

Следователи не исключают, что на преступление нижегородца толкнуло нежелание разводиться с женой

Изменить размер текста: A A

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Сергачского района, который обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью».

Мужчина в ходе семейной ссоры напал с ножом напал на свою 47-летнюю жену и ее 71-летнюю мать. Трагедия произошла 12 апреля 2018 года в доме в селе Пожарки.

После убийства мужчина перенес тела жены и тещи в сарай, а сам уехал в соседнее село и попытался покончить с собой. Перед этим он позвонил своим родственникам и рассказал правду. Прибывшие на место происшествия правоохранители оказали ему помощь, и мужчина остался жив.

Следователи не исключают, что на преступление нижегородца толкнуло нежелание разводиться с женой.

Свою вину он признал лишь частично, сейчас находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU