2019-02-19T15:55:23+03:00
Происшествия

Житель Сергачского района, жестоко убивший жену и тещу, пойдет под суд

Следователи не исключают, что на преступление нижегородца толкнуло нежелание разводиться с женой
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Сергачского района, который обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью».

Мужчина в ходе семейной ссоры напал с ножом напал на свою 47-летнюю жену и ее 71-летнюю мать. Трагедия произошла 12 апреля 2018 года в доме в селе Пожарки.

После убийства мужчина перенес тела жены и тещи в сарай, а сам уехал в соседнее село и попытался покончить с собой. Перед этим он позвонил своим родственникам и рассказал правду. Прибывшие на место происшествия правоохранители оказали ему помощь, и мужчина остался жив.

Следователи не исключают, что на преступление нижегородца толкнуло нежелание разводиться с женой.

Свою вину он признал лишь частично, сейчас находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центр театрального мастерства представит премьеру спектакля "Сосед"
В Нижнем Новгороде в 2019 году построят три школы
В Нижнем Новгороде выберут лучшего дворника
Нижегородец убил товарища, заплатившего за него в кафе
В Нижегородской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей
«Нижегородская областная фармация» получила статус оператора льготного лекарственного обеспечения
Дом на Вятской улице был сдан с нарушениями
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте России
68-летний мужчина погиб под колесами неизвестного автомобиля в Кстовском районе
Нерадивым родителям четверых детей из Дальнеконстантиновского района грозит суд
Прокуратура выявила нарушения в детской больнице Балахны
Товарооборот Нижегородской области с Турцией увеличился на 55% за 2018 год
Стало известно, кто из нижегородских спортсменов примет участие в универсиаде в Красноярске
ЛУКОЙЛ поддержал проект «Нижегородчина – земля согласия»
Карповский рынок все же планируют снести
Безработный борчанин зарезал сиделку своего товарища
31-летний мужчина убил возлюбленную из-за ревности в Нижегородской области
Нижегородская область направила более 95 миллиардов рублей на реализацию майских указов в 2018 году
ИП Комраков выиграл суд у администрации Нижнего Новгорода