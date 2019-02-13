2019-02-13T17:02:16+03:00
Общество

Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР

Как сказал губернатор, соглашения с потенциальными инвесторами уже заключены
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области появятся две новые территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

Они появятся в Володарске и Решетихе.

- Мы провели большую работу по подготовке заявок и их согласованию в федеральных органах власти. По нашим данным документ подписан премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, - подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, соглашения с потенциальными инвесторами уже заключены.

- Планируется реализация проектов в растениеводстве, производстве пищевых продуктов и текстильных изделий, химическом производстве. Практически половина из них направлена на импортозамещение. В целом мы планируем привлечь на территорию ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха» около 30 инвесторов с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов рублей. Это позволит нам создать порядка 950 новых рабочих мест, - объяснил Глеб Никитин.

Глава региона также сообщил, что сейчас правительством региона ведется разработка регламента подачи заявки на получение статуса резидента ТОСЭР.

После этого нормативные правовые акты будут размещены на инвестиционном портале Нижегородской области и на официальных сайтах администраций Володарска и Решетихи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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