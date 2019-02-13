2019-02-13T13:04:43+03:00
Общество

Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля

Площадка откроется в 15:00
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 14 февраля 2019 года, на территории развлекательной площадки «Зимняя сказка» рядом со стадионом нижегородцы будут отмечать День всех влюбленных. Как сообщает пресс-служба правительства, все желающие смогут зарегистрировать брак, посоревноваться в конкурсе поцелуев и получить подарки.

Площадка откроется в 15:00. Организаторы подготовили акцию «Любовь на коньках» для тех, у кого пока еще нет второй половинки.

На территории «Зимней сказки» будут расклеены таблички, с которыми нужно сфотографироваться и выложить снимок в соцсети со специальным хештегом. Так участники марафона смогут найти себе пару. Начало акции - в 16:15.

В 17:05 начнется массовая символическая церемония регистрации браков. А еще через 45 минут будет дан старт флэшмобу-соревнованию на самый длинный поцелуй. Также можно будет найти новых друзей и попрактиковать английский язык в языковом клубе «Sherlock’s School» в теплой зоне.

Кроме того, в течение всего дня планируются массовые катания под музыку, мастер-классы и фотосессия «Love story» на фоне стадиона Нижний Новгород от профессионального фотографа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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