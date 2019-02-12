Благоустройство Кабацкого озера обсудят в Богородске 13 февраля

12 Февр. 10:39 2019-02-12T10:39:43+03:00

Это необходимо, чтобы принять участие в федеральном конкурсе «Исторические поселения и малые города»

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В среду, 13 февраля 2019 года, в Богородске состоятся общественные обсуждения концепций благоустройства Кабацкого озера, которое находится на пересечении улиц Кашина и Брагина.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, это необходимо, чтобы принять участие в федеральном конкурсе «Исторические поселения и малые города». Если Богородск победит, то министерство строительства России выделит ему 80 миллионов рублей на благоустройство этого озера.

В обсуждении примут участие местные жители, экологи, градозащитники, бизнесмены и администрация Богородска. После изучения материалов, полученных на встрече, специалисты сформируют предварительную концепцию благоустройства, которая будет представлена общественности через месяц - в марте.

Начало мероприятия – 13 февраля в 18:30. Место проведения: Богородский дом культуры, переулок Центральный, дом №6.

ИСТОЧНИК KP.RU