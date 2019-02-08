2019-02-08T10:26:17+03:00
Происшествия

Жителя Арзамаса взяли под стражу за ложное сообщение о бомбе

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя Арзамаса, сообщившего о бомбе, которой на самом деле не было. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В середине прошлого декабря мужчина позвонил по номеру экстренных служб «112» и сообщил, что в одном из девятиэтажных домах Арзамаса заложена взрывчатка.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, однако в ходе осмотра здания никакой бомбы не обнаружили.

По данному факту было заведено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность человека, который сообщил о лжеминировании. Им оказался неоднократно судимый местный житель.

Прокуратура добилась, чтобы подозреваемого взяли под стражу на время расследования. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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