2019-02-05T16:54:07+03:00
Общество

Муниципальное предприятие «Инженерные сети» возглавил Сергей Кашеваров

К своим обязанностям специалист приступил 1 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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Муниципальное предприятие «Инженерные сети» возглавил Сергей Кашеваров. К работе он приступил 1 февраля, передает пресс-служба горадминистрации.

Прежде Кашеваров был зампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. Ранее возглавлявший «Инженерные сети» Алексей Бебенин ушел с поста директора по собственному желанию.

Напомним, предприятие отвечает за эксплуатацию, ремонт сетей уличного освещения и занимается подготовкой технических условий на подключение сетей наружного освещения.

Ранее мэр города Владимир Панов заявил, что в 2019 году предстоит заменить натриевые светильники на светодиодные.

- При этом каждый светильник будет с диммером, то есть сможет плавно как включаться, так и выключаться. К 800-летию Нижнего Новгорода планируется сделать светлым весь город, к тому времени дополнительно установив пять тысяч светоточек, - отметил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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