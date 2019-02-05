2019-02-05T12:42:34+03:00
Общество

Резкое похолодание до -20 градусов ожидается в Нижегородской области

К счастью, изменение температуры окажется кратковременным
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Резкое похолодание до -20 градусов ожидается в Нижегородской области в среду, 6 февраля 2019 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

Согласно информации, в течение суток 6 февраля 2019 года по городу Нижнему Новгороду и в большинстве районов Нижегородской области ожидается резкое кратковременное понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7 градусов. Таким образом, минимальная температура ночью 6 февраля составит -10...-15 градусов, а на севере области столбики термометров могут опуститься и до -20 градусов Цельсия.

Зато днем снова потеплеет – до -5...-10 градусов Цельсия, так что похолодание действительно будет кратковременным. При этом небо будет все так же затянуто тучами и есть вероятность осадков в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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