За нарушителями лесного законодательства в Нижегородской области будут следить из космоса

СЕГОДНЯ 20:36 2019-02-03T20:36:12+03:00

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В Нижегородской области запустят пилотный проект по космическому мониторингу земель лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на департамент лесного хозяйства.

По словам директора департамента Романа Воробьева, главной задачей этого проекта является контроль над соблюдением лесного законодательства.

- Например, в Нижегородской области, как и в других «лесных» регионах России есть проблема незаконных рубок. Часто лесникам не удается застать нарушителей на месте или сразу же обнаружить незаконную рубку в лесу и приехать на место, чтобы пресечь расхищение леса, - объяснил Воробьев.

По его словам, мониторинг из космоса позволит намного быстрее выявлять такие нарушения, а значит, эффективнее защищать природные богатства.

В этому году дистанционный мониторинг земель лесного фонда апробируют в Семеновском, Сокольском и Шахунском лесничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU