Нижегородцев обучат основам социального бизнеса

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-02T15:44:16+03:00

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В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на образовательную программу для социальных предпринимателей и желающих запустить собственный социальный проект. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

-«Акселератор «Бизнес-старт» - это бесплатная образовательная программа для начинающих и действующих социальных предпринимателей, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. - За время обучения проекты пройдут процедуру ускоренного роста: обучение в акселераторе позволит детально проработать бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и правильно «упаковать» ее – так, чтобы она стала интересна потенциальным партнерам и инвесторам.

К слову, заявку в «Акселератор «Бизнес-старт-2019» можно подать на сайте cissno52.ru до 29 февраля 2019 года. Запуск акселератора состоится в марте. По итогам курса самые яркие и перспективные социальные проекты получат поддержку – в течение двух месяцев им будут помогать наставники из числа экспертов и успешных предпринимателей.

- В конце обучения всех участников ждет защита проектов и выдача сертификатов, - рассказал Максим Черкасов. - Принять участие в этом проекте можно даже без собственной бизнес-идеи - достаточно лишь доказать экспертам готовность к организации социального бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU