Глеб Никитин призвал нижегородские НКО участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-31T18:00:04+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал некоммерческие организации региона принять участие в конкурсе Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- В прошлом году более 70 региональных НКО стали обладателями грантов. Хочется, чтобы в этом году наши организации проявили еще большую активность – ведь это открывает новые возможности и позволяет заявить о себе, - подчеркнул Глеб Никитин.

Прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов стартует 1 февраля 2019 года и продлится до 15 марта. Кроме того, подать заявки можно будет с 10 июня по 31 июля 2019 года. А с 14 октября по 25 ноября планируется провести прием заявок на участие в первом конкурсе 2020 года. Заявки заполняются в форме электронных документов на сайте президентскиегранты.рф.

В федеральном бюджете на 2019 год на грантовую поддержку социально ориентированных проектов некоммерческих организаций страны предусмотрено 8 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU