Дебошир мешал спать ребенку и напал на полицейского в Нижегородской области
В Павловском районе расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел днем 15 декабря 2018 года в многоквартирном доме в деревне Лаптево Павловского района. Злоумышленник сильно шумел у себя в квартире, а по соседству в это время не мог уснуть маленький ребенок. Мать малыша вызвала полицейских, чтобы те утихомирили буйных соседей.
Прибыв на место, сотрудники полиции встретили «шумного» соседа, который в этот момент как раз возвращался из магазина, пополнив запасы алкоголя. Участковый потребовал мужчину пройти для дачи объяснений, однако злоумышленник в ответ на это лишь ударил полицейского рукой в грудь.
Свою вину мужчина признал. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.
ИСТОЧНИК KP.RU