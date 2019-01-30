2019-01-30T15:27:07+03:00
Происшествия

Дебошир мешал спать ребенку и напал на полицейского в Нижегородской области

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Павловском районе расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел днем 15 декабря 2018 года в многоквартирном доме в деревне Лаптево Павловского района. Злоумышленник сильно шумел у себя в квартире, а по соседству в это время не мог уснуть маленький ребенок. Мать малыша вызвала полицейских, чтобы те утихомирили буйных соседей.

Прибыв на место, сотрудники полиции встретили «шумного» соседа, который в этот момент как раз возвращался из магазина, пополнив запасы алкоголя. Участковый потребовал мужчину пройти для дачи объяснений, однако злоумышленник в ответ на это лишь ударил полицейского рукой в грудь.

Свою вину мужчина признал. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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