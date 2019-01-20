Турнир по мини-футболу среди спортшкол пройдет на Автозаводе 21 января

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-20T11:53:31+03:00

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21 января 2019 года в сквере на улице Прыгунова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоится турнир по мини-футболу среди местных спортивных школ. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, участвовать в соревновании смогут юноши 2006 года рождения.

Турнир начнется в 15:00 и пройдет по круговой системе. По итогам состязаний победители будут награждены призами.

Напомним, два месяца назад состоялось торжественное открытие обновленного сквера по улице Прыгунова. Общая площадь работ составила 40 000 квадратных метров, затраты - 57,6 миллиона рублей. Там были установлены две детских игровых площадки с покрытием и оборудованием, три спортивных площадки с теннисными столами, полем для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол, одна площадка для воркаута, проложены пешеходные дорожки, газоны. Кроме того, раочие посадили 68 деревьев, 232 куста и установили 46 светильников.