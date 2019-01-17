2019-01-17T15:10:17+03:00
Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует заказать проект реконструкции стадиона «Водник»

То же касается стадиона «Красная Этна» в Ленинском районе
Анастасия НАЗАРОВА
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Мэрия собирается заказать проект реконструкции стадионов «Водник» (Нижегородский район) и «Красная Этна» (Ленинский район»). Об этом мэр Владимир Панов заявил на пресс-конференции 17 января.

Чиновник уточнил, что у администрации Нижнего Новгорода есть возможность получить частичное финансирование из федерального бюджета на реконструкцию обоих стадионов.

Вместе с тем Панов подчеркнул, что стадион «Водник» останется открытым, превращать его в какой-то новый объект не планируется.

Ранее сообщалось, что стадион «Водник» включен в перечень программы по благоустройству на 2018-2022 годы.

Капремонт на стадионе не проводился более 30 лет, и сейчас он находится в полуразрушенном состоянии. В 2014 году на проект реконструкции стадиона было потрачено около 18 миллионов рублей, однако осуществлению всех планов помешал кризис.

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