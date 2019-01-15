2019-01-15T09:43:38+03:00
Спорт

Нижний Новгород примет матчи «Финала Четырех» Кубка России

Игры за третье и первое места пройдут 10 февраля в КРК «Нагорный»
Валерия ГРОМОВА
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Нижний Новгород стал одним из городов России для проведения «Финала Четырех». Как сообщается на сайте БК «НН», матчи состоятся с 8 по 10 февраля.

В нынешнем сезоне в этой схватке сыграют БК «Нижний Новгород», «Парма» из Перми, «Спартак СПб» и «Новосибирск».

8 февраля сразятся «Парма» и «Новосибирск» и «НН» и «Спартак СПб». 9 февраля игр не будет, а вот матчи за третье и за первое места пройдут 10 февраля в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Напомним, после поражения в матче с «Зенитом» нижегородский баскетбольный клуб опустился на девятое место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. Встреча состоялась 12 января 2019 года и завершилась со счетом 78:103. Главный тренер БК "НН" Зоран Лукич назвал тогда победу соперника заслуженной.

- Ключевыми стали две последние минуты первой половины и 3 стартовые минуты третьей четверти. Хозяева в этот момент совершили рывки, и мы уже не могли ничего сделать. Сегодня это был тот «Зенит», который все хотят видеть, - прокомментировал он.

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