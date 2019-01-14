2019-01-14T10:59:58+03:00
Общество

В Лысковском районе задержали группу браконьеров

Юлия ИСАЕВА
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В Лысковском районе Нижегородской области задержали группу браконьеров, которые охотились на кабана кабана на воспроизводственном участке. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на комитет по охране объектов животного мира, мужчины пытались поймать кабана вместе с собаками.

По информации, в ходе задержания двое браконьеров скрылись с места нарушения на автомобиле. Девять человек попали в отделение полиции.

У мужчин отобрали семь ружий и два карабина. Туша кабана передана в управление ветеринарной службы Лысковского района для установления причины гибели и утилизации.

Напомним, с прошлого года штрафы за браконьерство увеличены с 200 до 500 тысяч рублей, также предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2018 года в Нижегородской области закрылся сезон охоты на медведя.

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