Господдержка фермерства в Нижегородской области будет увеличена

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-12T11:16:13+03:00

В прошлом году на эти цели было направлено 112,3 миллиона рублей

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В этом году в Нижегородской области увеличится господдержка фермерства. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя перспективы развития сельского хозяйства в регионе.

- В 2019 году финансирование поддержки фермерства по этим программам будет увеличено почти на 10 миллионов рублей, - отметил Глеб Никитин. - Кроме того, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» область получит еще 91,4 миллиона рублей на развитие фермерства и сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Однако Глеб Никитин считает, что Нижегородская область может привлечь еще больше федеральных средств.

В прошлом году нижегородские фермеры получили 112,3 миллиона рублей в виде различных грантов, а также была оказана поддержка одному сельскохозяйственному кооперативу.