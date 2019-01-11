Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Александру Бочкареву

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-11T18:11:33+03:00

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Меру пресечения депутату ЗСНО Александру Бочкареву, обвиняемому в мошенничестве, могут заменить на более строгую – подсудимого могут вновь взять под стражу. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

11 января в Нижегородском районном суде прошло очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Бочкарева. Уголовно-исполнительная инспекция заявила ходатайство об изменении подсудимому меры пресечения в виде домашнего ареста на более строгую. Причиной стало то, что Александр Бочкарев нарушил запрет на общение без соответствующего разрешения суда с лицами, не состоящими на регистрационном учете по месту исполнения меры пресечения.

- Для разрешения заявленного ходатайства суд удалился в совещательную комнату. Оглашение постановления состоится 14 января 2019 года, - добавили в пресс-службе.