Десятки незаконных свалок с мусором были обнаружены в Нижнем Новгороде за новогодние праздники

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Десятки мест скопления твердых коммунальных отходов были обнаружены в семи районах Нижнего Новгорода (кроме Сормовского) в начале 2019 года. Как сообщает пресс-служба одного из новых региональных операторов по обращению с ТКО ООО «Нижэкология», все свалки оказались незаконными.

По словам сотрудников, горы мусора находились в труднодоступных местах, а некоторые даже огорожены заборами. Об их существовании не знали даже муниципалитеты.

Сейчас эти свалки попадают в график маршрутов транспортирующих компаний. Для контроля качества работ созданы группы, куда входят представители районных администраций и регионального министерства экологии, эксперты госжилинспекции и регионального оператора.

Напомним, пожаловаться на проблему с вывозом мусора можно по телефонам горячей линии: Жилищная инспекция Нижегородской области - 430-79-19, Нижэкология-НН - 265-30-00.

КОНКРЕТНО

Какое наказание грозит нарушителям?

В соответствии с законодательством Нижегородской области, за невывоз мусора или нарушение графика вывоза мусора должностным лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим - от 50 до 100 тысяч рублей. За нарушения по содержанию контейнерных площадок штраф для должностных лиц составляет от 3 до 6 тысяч рублей, для юридических - 13 тысяч рублей. В случае повторного нарушения - до 300 тысяч рублей.