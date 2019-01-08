Благоустройство парка имени Пушкина обсудят в Советском районе

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:19:19+03:00

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Жителей Советского района приглашают на обсуждение судьбы парка имени Пушкина, включенного в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2019 год. Встреча состоится в гимназии №25 10 января в 19.00, сообщает АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области".

Для формирования концепции развитии надо понять, кто активнее пользуется парком, выявить недостатки и достоинства территории, а также определить ее существующие и новые функции.

Обсуждение предполагает анкетирование, групповую работу с картами и презентацию пожеланий по развитию парка. После обработки анкет специалисты сформируют предварительную концепцию благоустройства. Затем эксперты вновь соберут жителей, чтобы ознакомить их с проделанной работой.

Если поучаствовать в обсуждении не представляется возможным, можно заполнить анкету онлайн по ссылке https://goo.gl/forms/tKzVEv9hCDe0jIwZ2.