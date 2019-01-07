2019-01-07T18:46:08+03:00
Звезды

Николай Кошелев представит в Нижнем Новгороде программу "Покаянные песни Руси"

Концерт состоится в центре культуры "Рекорд" 3 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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Ведущий нижегородский оперный исполнитель Николай Кошелев представит в Нижнем Новгороде программу "По диким степям Забайкалья. Покаянныя песни Руси" (6+). Концерт состоится в центре культуры "Рекорд" 3 февраля в 16.00, сообщают организаторы.

Песни каторжан, или покаянные песни сегодня решаются исполнить немногие, если не единицы. Этим и уникальна программа выпускника консерватории в Нижнем Новгороде.

Так называемые песни каторги появились на российской эстраде в начале 20 века после появления в российских театрах спектаклей по пьесе Горького "На дне". Автор поместил в пьесу музыкальный номер - фольклорную песню каторжан "солнце всходит и заходит", которая тоже быстро заняла свое место на концертных площадках. Затем эти песни пели Шаляпин, Плевицая, Сибиряков и многие другие.

Стоимость билетов на мероприятие 3 февраля - от 200 до 500 рублей.

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