Нижегородская область оказалась на втором месте в ПФО по производству продуктов питания

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:22:30+03:00

В 2018 году в пищевую промышленность региона вложено свыше 2 млрд рублей

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Нижегородская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе по производству продуктов питания за 10 месяцев 2018 года. Таковы данные регионального минсельхоза.

Прирост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за указанный период составил 4,3 млрд рублей. В общей сложности произведено продукции на 88,5 млрд рублей. Индекс физического объема производства продуктов питании составил 102,9%, напитков - 109,9%.

Добавим, что в прошлом году в эти нижегородские предприятия было вложено свыше 2 млрд рублей. Деньги пошли на модернизацию, реконструкцию, ввод новых производственных линий и техническое перевооружение.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в 2019 году финансирование сельского хозяйства будет увеличено на 20%.