Для нижегородских детей с онкологическими заболеваниями устроят большой праздничный концерт

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:45:44+03:00

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В онкологическом отделении Нижегородской областной детской клинической больницы пройдет большой новогодний концерт для маленьких пациентов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Праздник пройдет в рамках проекта «Короб добрых дел».

- Короб добрых дел» обращает внимание общества на самых незащищенных его граждан - детей, которые в канун новогодних праздников порой оказываются в больницах, без близких и любимых людей. Вера в новогоднее чудо, внимание и забота со стороны многих, даже совсем незнакомых людей, действительно помогают маленьким пациентам, дарит им силы, - рассказали организаторы.

Акция пройдет уже в седьмой раз. Каждый год организаторы выбирают новый девиз. В этом году он звучит так: «Давайте сделаем Нижний добрее!». В пяти торговых центрах города работали специальные точки сбора подарков. Все , что удалось собрать, артисты, которые принимают участие в празднике, отнесут в детские отделения медучреждений города и области, где также будут организованы новогодние концерты.

Новогодний концерт Нижегородской областной детской клинической больнице начнется 5 января в 11.00.