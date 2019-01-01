В Нижегородской области подешевели ржаной хлеб, вермишель и рыба

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:50:24+03:00

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В Нижегородской области за период с 17 по 24 декабря 2018 года снизились цены на хлеб, вермишель и свежемороженую рыбу. Об этом сообщает министерство экономического развития со ссылкой на Нижегородстат.

- За неделю на 0,9% снизилась цена на ржаной хлеб, на 1,3% - на свежемороженую рыбу и на 0,5% - на вермишель, - говорится в сообщении экспертов. – Кроме того, за этот же период в Нижегородской области подешевело молоко, мука и гречневая крупа.

Кстати, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области примерно на 6,3% ниже, чем в среднем по России. Во многом это происходит за счет поддержки местных сельхозпроизводителей. В дальнейшем региональные власти планируют продолжить эти меры.

- От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижего-родской области, - напомнил глава региона Глеб Никитин. - Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области.