Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы

19 Дек. 13:03 2018-12-19T13:03:42+03:00

Заявление от него поступило 17 декабря 2018 года

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Депутат городской думы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман решил досрочно сложить свои полномочия. Соответствующее заявление было подано на имя председателя думы Дмитрия Барыкина еще в понедельник, 17 декабря 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в аппарате городской думы.

- Планируется, что личное заявление Алексея Гойхмана будет рассмотрено на внеочередном заседании городской думы Нижнего Новгорода в следующую среду, 26 декабря 2018 года, - добавили в аппарате.

Напомним, Алексей Гойхман занимает должность директора по стратегическим вопросам ООО СТ «Нижегородец» и входит в состав постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике городской думы Нижнего Новгорода. Кроме того, Алексей Гойхман состоит в партии "Единая Россия" и является членом фракции "Единая Россия" в гордуме.