Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Депутат городской думы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман решил досрочно сложить свои полномочия. Соответствующее заявление было подано на имя председателя думы Дмитрия Барыкина еще в понедельник, 17 декабря 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в аппарате городской думы.
- Планируется, что личное заявление Алексея Гойхмана будет рассмотрено на внеочередном заседании городской думы Нижнего Новгорода в следующую среду, 26 декабря 2018 года, - добавили в аппарате.
Напомним, Алексей Гойхман занимает должность директора по стратегическим вопросам ООО СТ «Нижегородец» и входит в состав постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике городской думы Нижнего Новгорода. Кроме того, Алексей Гойхман состоит в партии "Единая Россия" и является членом фракции "Единая Россия" в гордуме.