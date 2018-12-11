2018-12-11T14:04:57+03:00
Происшествия

Главбух школы в Уренском районе присвоила почти миллион рублей, «экономя» на премиях

Женщина в течение двух с половиной лет выдавала сотрудникам школы заниженные зарплаты
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Уренском районе Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней женщины, обвиняемой в присвоении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, с января 2013 года по август 2015 года обвиняемая, работая главным бухгалтером в одном из образовательных учреждений Уренского района Нижегородской области, используя свой служебное положение, незаконно присвоила более 879 тысяч рублей. Эти деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

По мнению следователей, в этот период женщина выдавала сотрудникам школы заниженную зарплату, для чего она собственноручно составляла платежные ведомости, в которых указывала суммы без премий. Между тем в отчетных документах значились совсем другие суммы.

Свою вину злоумышленница до сих пор не признала. Ее уволили с занимаемой должности. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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