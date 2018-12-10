Денис Мантуров, Глеб Никитин и Вадим Сорокин подписали СПИК о создании производств новых моделей на ГАЗе

10 Дек. 19:06 2018-12-10T19:06:58+03:00

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Денис Мантуров, Глеб Никитин и Вадим Сорокин подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых колесных транспортных средств. Подписание состоялось в рамках координационного совета Минпромторга РФ по развитию промышленного экспорта, который прошел в понедельник, 10 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, «Группа ГАЗ» в течение десяти лет проинвестирует более 20 миллиардов рублей в локализацию таких ключевых компонентов и технологий как двигатель, коробка передач и системы управления, что соответствует Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ГАЗ – одно из якорных предприятий в нижегородской промышленности, от которого зависит деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса: поставщиков, партнеров, дилеров и производителей спецтехники. И подписание специнвестконтракта сейчас обеспечивает стабильность и для ГАЗа, и для сотрудников зависимых компаний.

- Это первый СПИК для Нижегородской области, и уверен, что не последний. Хочу сказать спасибо министерству промышленности и торговли РФ за проведенную работу и тот результат, который мы видим сегодня. Для нижегородцев очень важно, что ГАЗ будет жить и развиваться благодаря СПИК, - сказал Глеб Никитин.