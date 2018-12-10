Депутаты ЗСНО рекомендовали принять во втором чтении изменения в закон «О тишине»

10 Дек. 17:55 2018-12-10T17:55:48+03:00

Согласно изменениям, заниматься шумным ремонтом можно будет только до восьми часов вечера

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Проект изменений в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» рассмотрели депутаты регионального Законодательного собрания на заседании комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Согласно предложенным изменениям, в будние дни предлагается установить время тишины с 20:00 до 7:00, а по выходным и праздникам – с 20:00 до 10:00. В действующей же редакции регионального закона это время установлено с 22:00 до 7:00 и с 23:00 до 10:00 соответственно.

Напомним, необходимость внесения таких изменений связана с поступлением обращений нижегородцев, которые жаловались на проведением шумных ремонтных работ поздними вечерами, из-за чего они не могли нормально отдохнуть после рабочего дня.

Таким образом, теперь проект изменений в закон рекомендован к принятию во втором чтении на заседании Законодательного собрания 20 декабря.