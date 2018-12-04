Нижегородская полиция разыскивает 20-летнюю Ирину Сычеву

4 Дек. 16:40 2018-12-04T16:40:46+03:00

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Полиция разыскивает 20-летнюю жительницу Богородска Ирину Сычеву, которая ушла из дома по улице Гагарина и пропала.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, о безвестном исчезновении Ирины Владимировны полицейским сообщил родственник пропавшей. Мужчина уточнил, что накануне вечером девушка ушла из дома в направлении поселка Буревестник и до сих пор не вернулась домой.

Сотрудники правоохранительных органов сразу приступили к ее поискам, в том числе с применением розыскной собаки. Подготовлены ориентировки, привлечены волонтеры.

По факту исчезновения человека возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Ирине Сычевой на вид лет 16-18. Ее рост 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы черные крашеные, а глаза темные. На ней были надеты: черная куртка с розовыми вставками, светло-голубые джинсы и белые кроссовки. С собой был паспорт. У нее умственная отсталость.

Любую информацию о месте нахождения надо сообщать в полицию по каналу связи 102 или по телефону (8 83170) 2-21-98.