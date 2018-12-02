Глеб Никитин поздравил нижегородцев со 100-летним юбилеем Нижегородской радиолаборатории

2 Дек. 17:22 2018-12-02T17:22:07+03:00

Губернатор пожелал чистого эфира всем тем, кто причастен к радио

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Нижегородская радиолаборатория отмечает 100-летний юбилей. С круглой датой работников лаборатории поздравил глава региона Глеб Никитин. По его словам, трудно представить, что учреждение такого уровня было создано в годы Гражданской войны.

- Можно только восхищаться энтузиазмом, который проявили ученые и техники, наладившие выпуск передовой продукции в Нижнем Новгороде, - отметил губернатор.

Никитин напомнил, что в 1919 году в эфире Нижегородской радиолаборатории вместо "морзянки" зазвучал голос человека, а спустя 5 лет началось регулярное радиовещание.

- При заполнении эфирной сетки сотрудники лаборатории проявили себя и как очень творческие люди, дав нижегородцам возможность познакомиться с шедеврами мировой культуры. Благодаря радиолаборатории импульс успешности был придан всей нижегородской радиотехнической промышленности и профильному образованию, - обратил внимание глава региона. - Поздравляю всех, кто причастен к радио с этой прекрасной датой. Чистого вам эфира!