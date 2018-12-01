2018-12-01T18:18:37+03:00
Происшествия

Автомобиль полностью выгорел в Арзамасском районе

В тушении пожара принимали участие 5 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сегодня ранним утром автомобиль полностью выгорел на площади 6 квадратных метров в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о загорании автомобиля поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:30 1 декабря. На место происшествия сразу же выехали спасатели. В тушении пожара принимали участие 5 человек и 1 единица техники. Тем не менее, спасти автомобиль не удалось – он полностью выгорел нав площади 6 квадратных метров.

Региональное ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и требований безопасности при эксплуатации электроприборов.

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