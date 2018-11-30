Организаторы питания в нижегородских школах оштрафованы на 1,8 млн рублей за антисанитарию

30 Нояб. 12:53 2018-11-30T12:53:14+03:00

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Штрафы на сумму более 1,8 миллиона рублей наложены за 2018 год управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области за нарушения санитарного законодательства при организации питания в образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба управления.

За первые девять месяцев 2018 года было проведено 450 проверок по организации питания: надзор осуществлялся в отношении организаторов питания, поставщиков и организаций, осуществляющих питание самостоятельно. К административной ответственности было привлечено около 350 должностных и юридических лиц, им были выданы предписания об устранении всех выявленных нарушений.

- Усиленный контроль за организацией детского питания продолжается. Если у вас есть вопросы, связанные с организацией питания детей в школах и детсадах, их можно задать по телефонам 436-42-47, 436-76-89, а также через сайт управления Роспотребнадзора, - напоминают в пресс-службе управления.