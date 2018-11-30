Организаторы питания в нижегородских школах оштрафованы на 1,8 млн рублей за антисанитарию
Штрафы на сумму более 1,8 миллиона рублей наложены за 2018 год управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области за нарушения санитарного законодательства при организации питания в образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба управления.
За первые девять месяцев 2018 года было проведено 450 проверок по организации питания: надзор осуществлялся в отношении организаторов питания, поставщиков и организаций, осуществляющих питание самостоятельно. К административной ответственности было привлечено около 350 должностных и юридических лиц, им были выданы предписания об устранении всех выявленных нарушений.
- Усиленный контроль за организацией детского питания продолжается. Если у вас есть вопросы, связанные с организацией питания детей в школах и детсадах, их можно задать по телефонам 436-42-47, 436-76-89, а также через сайт управления Роспотребнадзора, - напоминают в пресс-службе управления.