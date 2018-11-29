В Нижнем Новгороде водитель на иномарке сбил двухлетнюю девочку

29 Нояб. 15:52 2018-11-29T15:56:11+03:00

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Водитель на иномарке сбил малолетнего ребенка во дворе жилого дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на Снежной улице 28 ноября в 11:30.

Управляя автомобилем марки Opel, 28-летний водитель наехал на двухлетнюю девочку, которая находилась в сопровождении взрослых.

Девочку осмотрели врачи детской областной больницы. Госпитализация ей не понадобилась.

Напомним, «Комсомолка» писала про жуткую аварию, произошедшую в Сормовском районе 19 ноября. Водитель кроссовера сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Неизвестный даже не притормозил, проехал мимо и скрылся из виду. Теперь родственники разыскивают свидетелей ДТП. Добавим, что женщина получила перелом ноги, один мальчик отделался синяками, а второго пришлось госпитализировать.