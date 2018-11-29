2018-11-29T13:23:14+03:00
Экономика

Депутаты ЗСНО приняли изменения в областной бюджет на 2018 год

Налоговые и неналоговые доходы увеличились более чем на 900 млн рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Парламентарии приняли изменения в закон о бюджете Нижегородской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на заседании 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Так, налоговые и неналоговые доходы увеличились более чем на 900 млн рублей. Из них свыше 280 млн пойдет на соцподдержку отдельных категория граждан в виде ежемесячной компенсации на оплату ЖКУ, более 162 млн - на затраты предприятий, оказывающих перевозку пассажиров метрополитеном, около 98 млн - на повышение зарплаты бюджетников, около 50 млн - на обеспечение лекарствами региональных льготников и 25 млн - на достройку дома по пересечении улиц Родионова и Деловой.

Вдобавок ко всему увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета почти на 400 млн рублей (325 млн пойдут на проекты комфортной городской среды, 50 млн - на покупку 30 автобусов для социально-реабилитационного центра «Бригантина».

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