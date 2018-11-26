2018-11-26T09:52:37+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожарах в Нижегородской области 25 ноября

Юлия ИСАЕВА
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25 ноября 2018 года в Нижегородской области на пожарах в домах погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, первая трагедия случилась около двух часов ночи в девятиэтажном доме в Дзержинске. Когда пожарные приехали на место вызова на улицу Панфиловцев, одна из квартир на девятом этаже была охвачена огнем. Там было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Причиной случившегося стала неосторожность при курении.

Второй пожар произошел около четырех часов утра в личном доме в Семенове. Здание полностью сгорело на площади 240 квадратных метров. На месте происшествия было найдено тело женщины 1930 года рождения. Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

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