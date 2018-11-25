2018-11-25T10:43:26+03:00
Происшествия

Похитителя стройматериалов поймали полицейские в Нижнем Новгороде

Сумма ущерба составила около 17 тысяч рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Советском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали подозреваемого в краже строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 19 ноября 2018 года в отдел полиции обратилась 58-летняя нижегородка и сообщила, что на территорию ее садового участка на улице Агрономической незаконно проник неизвестный и похитил строительные материалы на сумму около 17 тысяч рублей. Спустя несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Как выяснилось, похищенное имущество злоумышленник уже успел продать неизвестным лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

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