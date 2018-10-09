ГБУ «Кадастровая оценка» создано в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-09T15:36:02+03:00

В ближайшие полтора года учреждение будет собирать, обрабатывать и систематизировать сведения об объектах недвижимости

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Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина создало ГБУ «Кадастровая оценка». Новое учреждение будет заниматься определением кадастровой стоимости объектов недвижимости при проведении государственной кадастровой оценки, предоставлять разъяснения и рассматривать обращения об ошибках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Учреждение расположено по адресу ул. Адмирала Васюнина, дом 2. Планируется, что в 2018-2019 годах будет проведен сбор, обработка и систематизация сведений об объектах недвижимости, а окончательная оценка будет завершена в 2020 году, когда все полученные данные будут полностью обработаны.

- Пересмотр существующей государственной кадастровой оценки будет осуществляться действующими институтами – филиалами Росреестра, при этом «Нижтехинвентаризация» продолжит оказывать гражданам бесплатные консультации, - отметил Глеб Никитин.