2018-10-09T15:36:02+03:00
Общество

ГБУ «Кадастровая оценка» создано в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина

В ближайшие полтора года учреждение будет собирать, обрабатывать и систематизировать сведения об объектах недвижимости
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина создало ГБУ «Кадастровая оценка». Новое учреждение будет заниматься определением кадастровой стоимости объектов недвижимости при проведении государственной кадастровой оценки, предоставлять разъяснения и рассматривать обращения об ошибках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Учреждение расположено по адресу ул. Адмирала Васюнина, дом 2. Планируется, что в 2018-2019 годах будет проведен сбор, обработка и систематизация сведений об объектах недвижимости, а окончательная оценка будет завершена в 2020 году, когда все полученные данные будут полностью обработаны.

- Пересмотр существующей государственной кадастровой оценки будет осуществляться действующими институтами – филиалами Росреестра, при этом «Нижтехинвентаризация» продолжит оказывать гражданам бесплатные консультации, - отметил Глеб Никитин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект Стратегии развития Нижегородской области направлен в минэкономразвития России
Житель Нижегородской области убил чайником оскорбившего его пенсионера
Съемочная группа фильма «Идущий с надеждой» ищет нижегородцев для массовки
Приволжская электронная таможня откроется в Нижнем Новгороде 25 октября
Житель Нижегородской области чуть не убил троих человек из ревности
Банк «Возрождение» улучшил условия по вкладу «Добрые традиции»
Глеб Никитин: «Переход к новому виду паспорта – своевременная и очень перспективная мера»
Крупнейший IT-фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде 13 октября
Автомобиль «Киа» влетел в фуру в Нижегородской области
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на семь процентов
В Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ
Более 19 процентов населения Нижегородской области сделали прививку от гриппа
В Нижнем Новгороде проходит марафон по оказанию юридической помощи пенсионерам
«Сапсаны» между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом будут ходить по новому расписанию
Певица Майя Балашова выступит в Нижнем Новгороде 26 октября
Глеб Никитин: «Ту работу, которую сейчас ведут участники конкурса малых городов и исторических поселений, Выкса начала гораздо раньше»
Нижегородцы посадили 70 га нового леса во время всероссийской акции
В Канавинском районе во время мойки сгорела иномарка: ее владелец попал в больницу