2018-10-09T09:33:55+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде проходит марафон по оказанию юридической помощи пенсионерам

Все желающие могут получить консультации специалистов бесплатно
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде проходит Правовой марафон для пенсионеров, в рамках которого нижегородцы могут совершенно бесплатно получить юридическую помощь в решении своих проблем, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Получить консультацию специалистов можно в МФЦ Нижнего Новгорода. 9 октября пройдет единый день нотариата, а 10 октября – единый день адвокатуры. Время работы специалистов в МФЦ – с 10.00 до 12.00.

- Искренне хотелось, чтобы все нижегородцы не оставались равнодушными к проблемам пожилых. Принять участие в Марафоне по силам каждому – расскажите своим возрастным родственникам и знакомым о новом в законодательстве, предупредите их о возможных обманах и обучите их способам противодействия мошенникам. Пусть пожилые нижегородцы будут окружены заботой не только в день пожилого человека, а постоянно. Поверьте, наши ветераны это заслужили! - сказала уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина.

Марафон, приуроченный к Международному дню пожилых людей, проводится в Нижегородской области до 15 октября.

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