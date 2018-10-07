Злоумышленники, похитившие металлические трубы с предприятия на Федосеенко, ответят за содеянное

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-07T11:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

9 сентября 2018 года неизвестные, находясь на территории расположенного по улице Федосеенко предприятия, тайно похитили принадлежавшие организации металлические уголки и трубы. Общий материальный ущерб составил более 8 800 рублей.

Сотрудники уголовного розыска Сормовского районного отдела полиции установили, что к данному злодеянию причастны двое безработных молодых людей — 18 и 26 лет, один из которых был ранее судим.

- Молодые люди были задержаны правоохранителями и доставлены в райотдел для дальнейшего разбирательства. Похищенное имущество изъято полицейскими у задержанных и будет возвращено законному владельцу. В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. По факту тайного хищения металлических изделий с территории предприятия возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, — сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.