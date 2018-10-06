56 водителей-нарушителей выявили за две недели на Большой Покровской

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-06T17:31:53+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние две недели на пешеходной улице Большая Покровская было выявлено 56 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, 14 из них касались проезда в пешеходной зоне, 27 водителей игнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Остальные восемь человек были оштрафованы по другим статьям кодекса об административных правонарушениях.

- Всего за время действия запрета движения транспорта по Большой Покровской было выявлено 440 нарушений, - говорится в сообщении. – С апреля 2018 года по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова был введен запрет на движение любого автотранспорта.

Сейчас свободный проезд автомобилей организован по улицам: Октябрьская (организовано транзитное движение транспорта от улицы Алексеевской до улицы Добролюбова и движение трамваев); Грузинская и переулок Холодный (организовано движение к жилым домам, расположенным в кварталах по нечетной стороне улицы Большой Покровской).